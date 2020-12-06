Сын известного хореографа Григория Чапкиса Грег неожиданно приехал к отцу. Он рассказал об отношениях с папой и его отношении к браку Чапкиса с женой, которая моложе его на 52 года.

Известный украинский танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис в интервью программе "Светская жизнь" появился рядом со своим сыном Грегом. Тот прилетел из Америки, чтобы навестить своего звездного отца на проекте.

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Григорий Чапкис признался, что не видел родного сына больше года. И не догадывался о сюрпризе, который сделал ему Грег. Танцор даже прослезился, когда увидел сына. При этом Грег рассказал, что не мог дождаться этого момента и очень рад, что сюрприз ему вышел. Также сын танцора признался, что счастлив от того, что смог прибыть из американского мира в украинский, в частности посетить любимое шоу отца.

Также мужчины прокомментировали слухи о напряженных отношениях. Речь идет о том, что его сын мог негативно отреагировать на брак с молодой возлюбленной. Но они опровергли информацию о конфликтах, заявив, что никаких ссор между ними не было.

У нас не было ссоры. Я исповедуюсь сейчас. Я был очень плохим отцом. В каком смысле – это был как раз пик ансамбля Вирского. По 4-6 месяцев в году гастролировали с женой. И его воспитали другие люди,

- признался Григорий Чапкис.

При этом Грег отметил, что коронавирус мог вызвать напряжение, но он рад за отца, и за то, что у него появилась женщина, которая беспокоится о звездном папе и любит его.

"Мне кажется, что действительно коронавирус меняет всех нас. Мы все немного волнуемся, очень сложно, что я живу на другом конце света, но как стараюсь, приезжаю. Как видите, даже в коронавирус нахожу время приехать сюда и удивить моего папу", – рассказал Грег.

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