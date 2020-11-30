В финале популярного шоу "Танцы со звездами" в последний раз в этом сезоне Григорий Чапкис занял судейское кресло. Оценивали вместе с ним финалистов не только Екатерина Кухар и Влад Яма, но и судьи-джокеры, среди которых – Монатик, Игорь Ласточкин и Надя Дорофеева. Кроме такого насыщенного и феерического финала, Григория Чапкис ждала неожиданность – сюрприз от сына.

Долгожданный финал "Танцев со звездами", который состоялся, в воскресенье, 29 ноября, поражал не только судей, но и зрителей.

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Так, до 90-летнего отца Григория Чапкиса прилетел сын из Америки устроив ему настоящий сюрприз. Сын легендарного хореографа Грег Чапкис заявил, что отец и не догадывался о его приезде.

Такая потрясающая выходка сына поразила и тронула звездного судью, ведь из-за пандемии коронавируса у него не было возможности видеться со своим сыном, который живет в Америке.

"Отец ничего не знал. И было так сложно. Мне очень приятно быть в родной стране, в которой я вырос и родился. Я приехал сюда ради папы, я хотел удивить, мне очень приятно от этого. Он запомнит его на всю жизнь. Он – живая легенда. Мне хочется здесь быть, чтобы он гордился мной и мы встретились в его мире здесь – бальных танцах", – заявил Грег Чапкис.

Сюрприз для Григория Чапкиса от сына: смотрите онлайн

Что известно о финале шоу "Танцы со звездами"

В 2020 году победителями проекта "Танцы со звездами" впервые стали две пары Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Первое место в проекте заняли Санта Димопулос и Максим Леонов. Именно в их руках оказался заветный кубок шоу "Танцы со звездами 2020". Впрочем, в последние минуты шоу Санта Димопулос отдала свой кубок Юлии Саниной. Поэтому на официальной странице проекта появилась информация, что впервые в истории проекта победителями стали сразу две пары.