Британская актриса Джоди Комер уже во второй раз за последние несколько месяцев становится звездой глянцев. На этот раз она появилась на обложке Sunday Times Style Magazine.

27-летняя звезда выбрала для снимков яркие, непосредственные образы от люксовых брендов Stella McCartney и Louis Vuitton. Свитер в стиле "хиппи" с надписью Smile, банный халат, стильные джинсы и пальто "тедди". Съемка проходила в отеле Ritz в Лондоне, а автором фото стал британский фотограф Том Крейг.

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В интервью для Sunday Times Style Magazine Комер поделилась, что до сих пор живет дома в Ливерпуле с родителями, в своей старой детской спальне. А еще она поделилась, что обожает то чем занимается.

"Я поняла, что получаю столько удовольствия и радости от своей работы, что у меня действительно нет чего-то другого, на что я потратила бы свою энергию", – призналась актриса.

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Напомним, что в последний раз Джуди Комер фотографировалась в стильных образах для издания Porter.