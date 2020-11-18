Британська кіноактриса та зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер стала головною героїнею журналу Porter. Зірка знялась у стильній фотосесії та поділилась деталями свого життя та роботи.

Нашумілий серіал "Вбиваючи Єву", за який Джоді отримала премію Еммі, відзначився у світі кіно не лише гостротою сюжету, а й стилем, якого надали героїні акриси Вілланель. Жінка обожнювала одягати дорогі брендові речі незважаючи на свою кримінальну діяльність.

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У фотосесії для журналу Porter далеко не відійшли від ідеї серіалу та "вбрали" кіноактрису у речі таких люксових марок, як Prada, Saint Laurent, Miu Miu, Manolo Blahnik, Gucci і Bottega Veneta. 27-річна зірка виглядала неперевершено у трендових пальтах та лакованій червоній сукні на обкладинці журналу. Автором фото стала Juliette Cassidy.

Джоді Комер для видання Porter: фото / Porter, Juliette Cassidy

У відвертому інтерв'ю вона також поділилась думками з приводу скандалу, що виник навесні 2020 року, коли її коханий Джеймс Берке підтримав політика Дональда Трампа. Він також зазнав чимало критики через реєстрацію себе як виборця-республіканця. Така позиція збентежила не лише його прихильників, оскільки він є відомим гравцем у лакрос, а й Джоді Комер.

"Вся ця неправдива інформація вийшла про нього, і люди просто висміювали його, мене і мою сім'ю. Люди сприйняли ці твіти як правду. Це був той раз, коли моє життя було підірване і розрекламоване таким чином. Багато людей читають різні речі і кажуть "Вау, вона така, вона така людина". І добре, я можу витратити своє життя і свою енергію, намагаючись переконати цих людей у зворотному, або я можу сказати: "Я знаю, хто я, я знаю свою правду, і цього для мене досить", – зазначила Джоді, додавши, що зараз мало висвітлює своє життя у мережі, оскільки дбає за власну безпеку.