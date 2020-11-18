Британская киноактриса и звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер стала главной героиней журнала Porter. Звезда снялась в стильной фотосессии и поделилась деталями своей жизни и работы.

Нашумевший сериал "Убивая Еву", за который Джоди получила премию Эмми, отличился в мире кино не только остротой сюжета, но и стилем, в котором представили героиню актрисы Вилланель. Женщина любила одевать дорогие брендовые вещи несмотря на свою криминальную деятельность.

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В фотосессии для журнала Porter далеко не отошли от идеи сериала и "одели" киноактрису в вещи таких люксовых марок, как Prada, Saint Laurent, Miu Miu, Manolo Blahnik, Gucci и Bottega Veneta. 27-летняя звезда выглядела великолепно в трендовых пальто и лакированном красном платье на обложке журнала. Автором фото стал Juliette Cassidy.

Джоди Кормер для издания Porter фото / Porter, Juliette Cassidy

В откровенном интервью она также поделилась мыслями по поводу скандала, возникшего весной 2020 года, когда ее любимый Джеймс Берке поддержал политика Дональда Трампа. Он также получил немало критики за регистрацию себя как избирателя-республиканца. Такая позиция смутила не только его сторонников, поскольку он является известным игроком в лакросс, но и Джоди Комер.

"Вся эта ложная информация вышла о нем, и люди просто высмеивали его, меня и мою семью. Люди восприняли эти твиты как правду. Это был тот раз, когда моя жизнь была подорвана и разрекламированна таким образом. Многие люди читают разные вещи и говорят "Вау, она такая, она такой человек". И хорошо, я могу потратить свою жизнь и свою энергию, пытаясь убедить этих людей в обратном, или я могу сказать: "Я знаю, кто я, я знаю свою правду, и этого для меня достаточно", – отметила Джоди, добавив, что сейчас мало освещает свою жизнь в сети, поскольку заботится о собственной безопасности.