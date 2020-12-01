28-летняя американская певица Селена Гомес стала лицом мексиканского Vogue. Звезда примерила наряды от самых известных домов мод и поразила поклонников изяществом и женственностью.

Селена Гомес довольно часто появляется в объективе профессиональных фотографов. На этот раз она позировала для нового номера Vogue Mexico, над которым работала с известным американским художником Дарио Калмезе. Первыми кадрами для глянца звезда поделилась в инстаграм-профиле.

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Роскошные образы Селены Гомес для Vogue

На обложке декабрьского выпуска Селена Гомес позировала посреди лавандового поля в элегантном платье насыщенного красного цвета с накидкой от французского дома моды Givenchy. Наряд фантастически подчеркивал стройную фигуру и хрупкую талию певицы, которая заметно похудела за последние месяцы. Образ довершили драгоценные украшения от ювелирного дома Cartier – серьги, браслет и подвеска.

Стилисты уложили волосы артистки в изысканную прическу и сделали макияж с широкими черными стрелками. Стоит добавить, что для фотосессии использовали продукты марки Rare Beauty, которую основала сама знаменитость. Да, Селена Гомес выглядела очень сдержанно и женственно.



Селена Гомес для Vogue / Фото Instagram / @selenagomez

Другие образы звезды были не менее фантастическими. Она предстала в роскошной блестящей мини платье черного цвета со шлейфом и обнаженными плечами. В нем Селена Гомес выглядела максимально хрупкой и изящной. Перед камерой она позировала также с черной вуалью на лице, акцентируя на насыщенном вечернем макияже с шоколадными тенями.

Селена Гомес в кадре появлялась в платье с тропическим принтом и бархатным бантом, нарядах с дерзкими разрезами, которые довершали не менее дерзкие прически.

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