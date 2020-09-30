Знаменитая певица Ирина Федишин доказывает безупречный вкус во время каждого публичного выхода. В гардеробе звезды немало эффектных платьев и костюмов, которые она обычно дополняет обувью на каблуке. Артистка показала свою огромную коллекцию туфель, которая удивила поклонников.

Певица Ирина Федишин известна своими эффектными нарядами не только на сцене, но и в повседневной жизни. На высоких каблуках она дефилирует, как сценой, так и уютными улицами с брусчаткой во время семейных прогулок по Львову. В инстаграм-профиле исполнительница похвасталась коллекцией обуви, для которой выделила отдельный шкаф.

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Так, Ирина Федишин позировала возле полок с туфлями и босоножками на любой вкус: на шпильках, на платформе, на устойчивых каблуках, леопардовые и с блестками. В комментариях поклонники отметили, что на стройных и подтянутых ножках звезды любая пара обуви будет выглядеть фантастически.

"Так, какие бы это обуть", – подписала фото певица, подбирая образ для эфира на "Радио Люкс".

Образ Ирины Федишин

В кадре артистка показала удачный повседневный образ. Она предстала в синем свитшоте с V-образным декольте и джинсах с высокой посадкой. Хрупкую талию она подчеркнула широким поясом белого цвета.

Ирина Федишин позировала с красивой прической. Она заплела две косички и надела обруч с бантом в тон к свитшоту. Стоит отметить, что от косметики знаменитость не отказывается даже дома. Она нанесла легкий дневной макияж со стрелками и нежно-розовой помадой.



Ирина Федишин показала коллекцию обуви / Фото Instagram / @irynafedyshyn



Ирина Федишин показала коллекцию обуви / Фото Instagram / @irynafedyshyn