Знаменита співачка Ірина Федишин доводить бездоганний смак під час кожного публічного виходу. У гардеробі зірки чимало ефектних суконь і костюмів, які вона зазвичай доповнює взуттям на підборах. Артистка показала свою величезну колекцію туфель, яка здивувала прихильників.

Співачка Ірина Федишин відома своїми ефектними вбраннями не лише на сцені, а й в повсякденному житті. На високих підборах вона дефілює як сценою, так і затишними вулицями з бруківкою під час сімейних прогулянок Львовом. В інстаграм-профілі виконавиця похизувалась колекцією взуття, для якого виділила окрему шафу.

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Так, Ірина Федишин позувала поблизу поличок з туфлями і босоніжками на будь-який смак: на шпильках, на платформі, на стійких підборах, леопардові та з блискітками. У коментарях шанувальники зазначили, що на струнких і підтягнутих ніжках зірки будь-яка пара взуття буде виглядати фантастично.

"Так, які б це взути", – підписала фото співачка, підбираючи образ для ефіру на "Радіо Люкс".

Образ Ірини Федишин

У кадрі артистка показала вдалий повсякденний образ. Вона постала у синьому світшоті з V-подібним декольте та джинсах з високою посадкою. Тендітну талію вона підкреслила широким поясом білого кольору.

Ірина Федишин позувала з гарною зачіскою. Вона заплела дві косички і одягла обруч з бантом у тон до світшоту. Варто зазначити, що від косметики знаменитість не відмовляється навіть вдома. Вона нанесла легкий денний макіяж зі стрілками і ніжно-рожевою помадою.



Ірина Федишин показала колекцію взуття / Фото Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин показала колекцію взуття / Фото Instagram / @irynafedyshyn