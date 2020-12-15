В Киеве уже красуется главная елка страны. Столица активно готовится к новогодним праздникам. У рождественского дерева фотографируются сотни жителей и гостей Киева. Не смогла пройти мимо и телеведущая Лидия Таран, которая также сделала несколько фотографий.

Одна из самых популярных украинских телеведущих Лидия Таран на личной странице в инстаграме в очередной раз очаровала многотысячную аудиторию подписчиков эффектными кадрами. На этот раз знаменитость прогулялась по улочкам Киева и почувствовала новогоднюю атмосферу, которая царит в городе.

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Лидия Таран сделала несколько фото возле рождественской елки, которую уже установили на Софиевской площади в Киеве. Она весело подпрыгивала, а в заметке поделилась своими впечатлениями.

"Стоит лысая теперь: шапку забрали, звезду не дали. Пыталась отдать ей свою, чтобы не мерзла, но не допрыгнула. Теперь думаю, что главная елка сейчас, как никогда, символизирует этот 2020 – некий недожитый, карантинный, пересиженый и будто больной, но все равно пройденный этап. Но вот зачем в конце шапку украли? Это к чему?", – написала в публикации Лидия.

Повседневный образ Лидии Таран

Для прогулки телеведущая выбрала комфортное платье. На фото она изображена в джинсах и светло-коричневой курточке. Такой look знаменитость соединила с темными туфлями. На спине у Лидии видим черный рюкзак.

Волосы красавица-блондинка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж – нанесла тон, которым подчеркнула натуральную красоту.

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