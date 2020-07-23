Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая неизменно демонстрирует стильные повседневные аутфиты. На днях она позировала в живописной локации, где сделала снимок у снопа сена.

Колоритным фото знаменитость поделилась на личной странице в инстаграме. Именно там она с радостью рассказывает поклонникам о том, что происходит в ее жизни и делится яркими фотографиями.

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Образ Кати Осадчей

Телеведущая предстала перед камерой у снопа сена, рядом с большим деревом. Внимание привлекает орудие труда, которое она держит в руке, – вилы. Такой забавный снимок изрядно удивил подписчиков Кати и порадовал их.

Осадчая изображена в светлых укороченных джинсах с высокой талией, белоснежной футболке и красном пиджаке, который она накинула на плечи. Соединила такой look с бежевыми кедами. Волосы она собрала в хвост и сбоку украсила прическу розовой заколкой. Звезда любит хвастаться натуральной красотой, поэтому на большинстве фотографий предстает без косметики на лице.

"Коня на скаку остановит... А как ваш день?", – написала под кадром Катя.



Катя Осадчая у снопа сена / Instagram / @kosadcha