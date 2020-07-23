В джинсах и красном пиджаке: Катя Осадчая показала стильный образ в необычной локации – фото
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая неизменно демонстрирует стильные повседневные аутфиты. На днях она позировала в живописной локации, где сделала снимок у снопа сена.
Колоритным фото знаменитость поделилась на личной странице в инстаграме. Именно там она с радостью рассказывает поклонникам о том, что происходит в ее жизни и делится яркими фотографиями.
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Образ Кати Осадчей
Телеведущая предстала перед камерой у снопа сена, рядом с большим деревом. Внимание привлекает орудие труда, которое она держит в руке, – вилы. Такой забавный снимок изрядно удивил подписчиков Кати и порадовал их.
Осадчая изображена в светлых укороченных джинсах с высокой талией, белоснежной футболке и красном пиджаке, который она накинула на плечи. Соединила такой look с бежевыми кедами. Волосы она собрала в хвост и сбоку украсила прическу розовой заколкой. Звезда любит хвастаться натуральной красотой, поэтому на большинстве фотографий предстает без косметики на лице.
"Коня на скаку остановит... А как ваш день?", – написала под кадром Катя.
Катя Осадчая у снопа сена / Instagram / @kosadcha