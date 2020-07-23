Популярна українська телеведуча Катя Осадча незмінно демонструє стильні повсякденні аутфіти. Днями вона позувала у мальовничій локації, де зробила знімок біля снопа сіна.

Колоритним фото знаменитість поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона з радістю розповідає шанувальникам про те, що відбувається у її житті та ділиться яскравими світлинами.

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Образ Каті Осадчої

Телеведуча постала перед камерою біля снопа сіна, що поруч із великим деревом. Увагу привертає знаряддя праці, яке вона тримає у руці, – вила. Такий кумедний знімок неабияк здивував підписників Каті та потішив їх.

Осадча зображена у світлих вкорочених джинсах з високою талією, білосніжній футболці та червоному піджаку, який вона накинула на плечі. Поєднала такий look із бежевими кедами. Волосся вона зібрала у хвіст і збоку прикрасила зачіску рожевою шпилькою. Зірка полюбляє хизуватися натуральною вродою, тому на більшості фотографій постає без косметики на обличчі.

"Коня на скаку зупинить... А як ваш день?", – написала під кадром Катя.



Катя Осадча біля снопа сіна / Instagram / @kosadcha