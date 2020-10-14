Украинский блогер и победительница "Холостяка 9" Даша Квиткова продолжает демонстрировать поклонникам удачные образы на холодную осень. На этот раз девушка предстала в джинсах и черной кожаной куртке.

Популярная блогер и инфлюенсер Даша Квиткова активно занимается своим профилем в инстаграме. Девушка каждый раз демонстрирует красивые образы, которые могут подойти для всех модниц страны.

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Образ Даши Квитковой

Даша Квиткова прогуливалась по улочкам Киева и решила устроить небольшую фотосессию. Победительница "Холостяка 9" предстала перед камерой в профиль и в осеннем наряде. Девушка выбрала белую футболку с принтом и черные джинсы. Их она умело соединила с черной кожаной курткой, которая, кажется, будет актуальной всегда.

Даша дополнила трендовый аутфит светлой сумкой в полуовальной форме. Она сделала лаконичную прическу, связав волосы в хвост, но одновременно выпустив несколько прядей. Также девушка завершила образ нюдовым макияжем и минималистичными золотыми серьгами.



Даша Квиткова / Instagram / @kvittkova

Размышления Даши о силе мыслей

Под фотографией Даша Квиткова размышляла на тему силы мыслей. "Хорошие мысли должны доминировать", – с этим выражением девушка вполне соглашается. Она отметила, что мысли имеют материальную силу, и то, о чем человек мыслит – то он и притягивает. Поэтому негатив может отталкивать от успешной жизни.

Позитивные же мысли будут наоборот мотивировать двигаться дальше. Когда в нашей голове появляется позитив, у нас повышается уровень удовлетворенности собой. И это факт,

– считает Даша Квиткова.

Она добавила, что проблемы и испытания будут преследовать нас всегда. Однако, надо уметь противостоять им и двигаться дальше. А если же иметь светлые мысли, то всегда будет мотивация на новые свершения, – убеждена Квиткова.