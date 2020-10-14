Дочь президента Дональда Трампа продолжает агитационную кампанию накануне выборов в США. Иванка Трамп отправилась в штат Висконсин. Для рабочей поездки она выбрала стильный образ, в котором не осталась незамеченной.

Советница президента Иванка Трамп освещает свою политическую деятельность в инстаграм-профиле. Если пристальное внимание мирового сообщества приковано к его речам, то фэшн-индустрия разбирает каждый новый образ на детали. Безупречным вкусом бизнесвумен давно завоевала сердца модных экспертов и продолжает демонстрировать идеальный стиль.

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Образ Иванки Трамп

Для встречи с работниками Team Industries в Висконсине советница Дональда Трампа выбрала эффектный look в деловом стиле. Она предстала в синих брюках палаццо, которые являются настоящим трендом этого сезона, и легкой блузке в горох с галстук-бантом, которая фантастически гармонировала с низом образа.

Иванка Трамп довершила аутфит белыми туфлями-лодочками на каблуке, не изменяя любимой высоте. Безусловно, без роскошной укладки и дневного макияжа она не появляется на публике. К слову, не забывает дочь президента и о карантинных ограничениях, ведь свой образ довершила защитной маской синего цвета, которую подобрала в тон к брюкам.



Иванка Трамп / Фото Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп / Фото Instagram / @ivankatrump