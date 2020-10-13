Дочь действующего американского президента Дональда Трампа Иванка на днях посетила Лас-Вегас. Женщина похвасталась безупречным образом в белом платье, которое удачно подчеркнуло ее фигуру.

Иванка Трамп постоянно демонстрирует стильные и трендовые образы во время каждого нового выхода. Дочь американского президента поделилась очередными фотографиями на своей инстаграм-странице.

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Иванка Трамп активно участвует в предвыборной кампании. На этот раз она с командой посетила Лас-Вегас. Дочь Дональда Трампа вновь продемонстрировала безупречный образ, который покорил сеть.

Новый образ Иванки Трамп

Дочь действующего президента для нового выхода в свет выбрала белоснежное платье с длинным рукавом длины миди с небольшим вырезом и золотистыми пуговицами. Платье удачно подчеркнуло стройную фигуру Иванки. Ее Трамп соединила со светлыми туфлями на высоких каблуках.

Советник президента дополнила изысканный деловой аутфит массивной золотой цепочкой и серьгами. Также Иванка сделала нюдовий макияж глаз и подчеркнула губы темно-розовой помадой. Длинные волосы она лаконично связала в хвост. Трамп не забыла и о средствах защиты, поэтому на некоторых фото появилась в белой маске.



Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump