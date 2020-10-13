Донька чинного американського президента Дональда Трампа Іванка днями відвідала Лас-Вегас. Жінка похизувалась бездоганним образом у білій сукні, яка вдало підкреслила її фігуру.

Іванка Трамп постійно демонструє стильні та трендові образи під час кожного нового виходу. Донька американського президента поділилась черговими світлинами на своїй інстаграм-сторінці.

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Іванка Трамп активно бере участь в передвиборчій кампанії. Цього разу вона з командою відвідала Лас-Вегас. Донька Дональда Трампа знову продемонструвала бездоганний образ, що підкорив мережу.

Новий образ Іванки Трамп

Донька чинного президента для нового виходу у світ обрала білосніжну сукню на довгий рукав довжини міді з невеликим вирізом та золотистими ґудзиками. Сукня вдало підкреслила струнку фігуру Іванки. Її Трамп поєднала зі світлими туфлями на високих підборах.

Радниця президента доповнила вишуканий діловий аутфіт масивним золотистим ланцюжком і сережками. Також Іванка зробила нюдовий макіяж очей і підкреслила губи темно-рожевою помадою. Довге волосся вона лаконічно зв'язала у хвіст. Трамп не забула і про засоби захисту, тому на деяких фото постала в білій масці.



Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump