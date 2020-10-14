Донька президента Дональда Трампа продовжує агітаційну кампанію напередодні виборів у США. Іванка Трамп відправилась до штату Вісконсин. Для робочої поїздки вона обрала стильний образ, у якому не залишилась непоміченою.

Радниця президента Іванка Трамп висвітлює свою політичну діяльність в інстаграм-профілі. Якщо пильна увага світової спільноти прикута до її промов, то фешн-індустрія розбирає кожен новий образ на деталі. Бездоганним смаком бізнесвумен давно завоювала серця модних експертів та продовжує демонструвати ідеальний стиль.

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Образ Іванки Трамп

Для зустрічі з працівниками Team Industries у Вісконсині радниця Дональда Трампа обрала ефектний look у діловому стилі. Вона постала у синіх штанах палаццо, які є справжнім трендом цього сезону, та легкій блузці в горох з краватко-бантом, яка фантастично гармоніювала з низом образу.

Іванка Трамп довершила аутфіт білими туфлями-човниками на підборах, не зраджуючи улюбленій висоті. Безумовно, без розкішної укладки і денного макіяжу вона не з'являється на публіці. До слова, не забуває донька президента і про карантинні обмеження, адже свій образ довершила захисною маскою синього кольору, яку підібрала в тон до штанів.



Іванка Трамп / Фото Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп / Фото Instagram / @ivankatrump