Українська блогерка та переможниця "Холостяка 9" Даша Квіткова продовжує демонструвати шанувальникам вдалі образи на холодну осінь. Цього разу дівчина постала в джинсах та чорній шкіряній куртці.

Популярна блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова активно займається своїм профілем в інстаграмі. Дівчина кожного разу демонструє гарні образи, які можуть підійти для всіх модниць країни.

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Образ Даші Квіткової

Даша Квіткова прогулювалась вуличками Києва та вирішила влаштувати невелику фотосесію. Переможниця "Холостяка 9" постала перед камерою в профіль та в осінньому вбранні. Дівчина обрала білу футболу з принтом та чорні джинси. Їх вона владо поєднала з чорною шкіряною курткою, яка, здається, буде актуальною завжди.

Даша доповнила трендовий аутфіт світлою сумкою у напів овальній формі. Вона зробила лаконічну зачіску, зв'язавши волосся у хвіст, але водночас випустивши кілька пасем. Також дівчина завершила образ нюдовим макіяжем та мінімалістичними золотими сережками.



Даша Квіткова / Instagram / @kvittkova

Роздуми Даші про силу думок

Під світлиною Даша Квіткова роздумувала на тему сили думок. "Хороші думки повинні домінувати", – з цим висловом дівчина цілком погоджується. Вона зазначила, що думки мають матеріальну силу, і те, про що людина мислить – те вона і притягує. Тому негатив може відштовхувати від успішного життя.

Позитивні ж думки будуть навпаки мотивувати рухатися далі. Коли в нашій голові з'являється позитив, у нас підвищується рівень задоволеності собою. І це факт,

– вважає Даша Квіткова.

Вона додала, що проблеми і випробування будуть переслідувати нас завжди. Однак, треба вміти протистояти їм і рухатися далі. А якщо ж мати світлі думки, то завжди буде мотивація на нові звершення, – переконана Квіткова.