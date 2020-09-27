Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась безупречным образом. Для него звезда нарядилась полностью в красный и поразила элегантностью.

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес не устает диктовать тренды модницам. Несмотря на возраст, она всегда выглядит потрясающе. Здоровый образ жизни знаменитости помогает ей поражать внешностью стотысячную аудиторию в инстаграме.

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Дженнифер Лопес после выхода ее жаркого клипа Pa Ti & Lonely с Maluma, опубликовала новое фото на своей странице. Певица продемонстрировала огненный образ в красном наряде.

Безупречный look Джей Ло

Звезда предстала перед объективом, уверенно глядя в сторону. Для образа певица надела кроп-топ с длинными рукавами. Но он не оголил живот Дженнифер, потому что на ней также была черная сеточка до пояса. Бархатную одежду знаменитость соединила с брюками с блестками.

Красный наряд Лопес дополнила черными босоножками на высоких каблуках. Длинные волосы она завязала в аккуратный пучок. Певица использовала и яркие золотые аксессуары: серьги-кольца и тонкую цепочку на шее. Стильный образ завершал макияж: тени темных тонов на веках, а также нюдовая помада.



Дженнифер Лопес в красной одежде / Instagram / @jlo