Знаменита американська співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалась бездоганним образом. Для нього зірка вбралась повністю в червоне та вразила елегантністю.

51-річна американська співачка Дженніфер Лопес не втомлюється диктувати тренди модницям. Незважаючи на вік, вона завжди виглядає приголомшливо. Здоровий спосіб життя знаменитості допомагає їй вражати зовнішністю стотисячну аудиторію в інстаграмі.

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Дженніфер Лопес після виходу її спекотного кліпу Pa Ti & Lonely з Maluma, зірка опублікувала нове фото на своїй сторінці. Співачка продемонструвала вогняний образ у червоному вбранні.

Бездоганний look Джей Ло

Зірка постала перед об'єктивом, впевнено дивлячись в сторону. Для образу співачка вдягнула кроп-топ з довгими рукавами. Але вона не оголила живіт Дженніфер, бо мала також чорну сіточку до пояса. Оксамитовий одяг знаменитість поєднала з штанами з блискітками.

Червоне вбрання Лопес доповнила чорними босоніжками на високих підборах. Довге волосся вона зв'язала в акуратний пучок. Співачка використала і яскраві золоті аксесуари: сережки-кільця та тонкий ланцюжок на шиї. Стильний образ завершував макіяж: тіні темних тонів на повіках, а також нюдова помада.



Дженніфер Лопес у червоному вбранні / Instagram / @jlo