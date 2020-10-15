Американская знаменитость Ким Кардашян практически является иконой моды. Она постоянно публикует новые фото с образами. которые затем воспроизводят поклонницы звезды шоу "Семейство Кардашян".

Количество подписчиков на инстаграм-странице американской телевизионной звезды Ким Кардашян достигло числа 190 миллионов. По случаю этого знаменитость опубликовала новые фото и поблагодарила своих фолловеров за их любовь. Пользуясь случаем, она призвала американцев голосовать на выборах.

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Образ Ким Кардашян

Светская львица предстала перед камерой на диване в своей гардеробной комнате, в которой обычно и устраивает домашние фотосессии. Ким надела обтягивающий топ шоколадного цвета, который подчеркнул ее фигуру. Дополнили образ темно-бордовые кожаные брюки.

Дерзкий аутфит звезда соединила со светло-коричневыми туфлями с острым носком и в стиле крокодиловой кожи.

Длинные волосы Ким уложила легкой волной. Также она сделала привычный для себя макияж глаз в коричневых тонах, который удачно сочетался с общим образом. А также Кардашян накрасила губы нюдовой помадой.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian