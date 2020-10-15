Американська знаменитість Кім Кардашян практично є іконою моди. Вона постійно публікує нові фото з образами. які потім відтворюють шанувальниці зірки шоу "Сімейство Кардашян".

Кількість підписників на інстаграм-сторінці американської телевізійної зірки Кім Кардашян сягнуло числа 190 мільйонів. З нагоди цього знаменитість опублікувала нові фото та подякувала своїм фоловерам за їхню любов. Користуючись нагодою, вона закликала американців голосувати на виборах.

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Образ Кім Кардашян

Світська левиця постала перед камерою на дивані в своїй гардеробній кімнаті, в якій, зазвичай, і влаштовує домашні фотосесії. Кім вдягнула обтислий топ шоколадного кольору, який підкреслив її фігуру. Доповнили образ темно-бордові шкіряні штани.

Зухвалий аутфіт зірка поєднала з світло-коричневими туфлями з гострим носком і в стилі крокодилячої шкіри.

Довге волосся Кім вклала легкою хвилею. Також вона зробила звичний для себе макіяж очей в коричневих тонах, який вдало поєднувався з загальним образом. А також Кардашян нафарбувала губи нюдовою помадою.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian