Знаменитые британские супруги Виктория и Дэвид Бекхэмы смогли преодолеть немало трудностей и познать настоящее счастье и любовь. Немало радостных мгновений из их жизни появляется в сети, впрочем, новое фото, которое выложила в инстаграм Виктория, стало поводом для насмешек и мемов. Дэвид теперь хочет "отомстить" любимой.

Два дня назад на инстаграм-странице Виктории Бекхэм появилось совместное фото с мужем Дэвидом Бекхэмом. Снимок был приурочен Дню памяти павших, а на их груди были зацеплены символические маки. Пара позировала возле дома в стильных образах, которые трудно назвать домашними. Впрочем, одна деталь из образа Дэвида насторожила как его фанатов, так и самого экс-футболиста: стильный серый пиджак с белой рубашкой и коричневые брюки дополняли забавные сапоги с широким голенищем.

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В то время как стильная Виктория надела комфотрный oversize свитер оранжево-синего цвета и трендовые джинсы, Дэвид выглядел несколько неуклюже. В своих инстраграм-сторис он даже сравнил собственный образ со звездой мультфильма "Красавица и Чудовище" – Гастоном, у которого была похожая обувь.

Итак, моя жена решила сделать пост, не спросив меня и не обрезав обувь, которую я выбрал в последнюю минуту. Месть будет сладкой, Виктория!

– написал Дэвид в сети.



Дэвид Бекхэм отреагировал на фото с Викторией / Instagram-Stories / @davidbeckham

Впоследствии Виктория ответила на его заявления в своем профиле и пошутила вдогонку: "Гастон требует вернуть сапоги обратно!"





Виктория Бекхэм пошутила в ответ / Instagram-Stories / @victoriabeckham

Фанатов такие шутки в стиле Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса изрядно развеселили, поэтому, надеемся, что Дэвид все же не будет выставлять Викторию в плохом свете.