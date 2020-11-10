Знамените британське подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів змогло подолати чимало труднощів та пізнати справжнє щастя і любов. Чимало радісних митей з їхнього життя з'являється в мережі, втім, нове фото, яке виклала в інстаграм Вікторія, стало приводом для насмішок та мемів. Девід тепер хоче "помститись" коханій.

Два дні тому на інстаграм-сторінці Вікторії Бекхем з'явилось спільне фото з чоловіком Девідом Бекхемом. Знімок був приурочений Дню пам'яті полеглих, а на їхніх грудях були почеплені символічні маки. Пара позувала біля будинку у стильних образах, які важко назвати домашніми. Втім, одна деталь з образу Девіда насторожила як його фанатів, так і самого ексфутболіста: стильний сірий піджак з білою сорочкою та коричневі штани доповнювали кумедні чоботи з широкою халявою.

До слова У светрі і джинсах-кльош: Вікторія Бекхем показала варіант стильного осіннього образу – фото

В той час як стильна Вікторія одягнула комфортний oversize светра помаранчево-синього кольору і трендові джинси, Девід виглядав дещо незграбно. У своїх інстраграм-сторіс він навіть порівняв власний образ із зіркою мультфільму "Красуня і Чудовисько" – Гастоном, у якого було схоже взуття.

Отже, моя дружина вирішила зробити пост, не запитавши мене і не обрізавши взуття, яке я обрав в останню хвилину. Помста буде солодкою, Вікторіє!

– написав Девід в мережі.



Девід Бекхем відреагував на фото з Вікторією / Instagram-Stories / @davidbeckham

Згодом Вікторія відповіла на його заяви у своєму профілі та пожартувала навздогін: "Гастон вимагає повернути чоботи назад!"



Вікторія Бекхем пожартувала взамін / Instagram-Stories / @victoriabeckham

Фанатів такі жарти у стилі Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса неабияк розвеселили, тому, сподіваємось, що Девід все ж не виставлятиме Вікторію у поганому світлі.