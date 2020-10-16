Знаменитая королева бурлеска Дита фон Тиз поделилась с поклонниками новыми стильными снимками. На этот раз модель примерила эффектную рубашку с вышивкой, которую соединила с юбкой-карандашом.

Новый образ Диты фон Тиз

Фотографии непревзойденная Дита фон Тиз опубликовала в инстаграме. На кадрах видно, как знаменитая брюнетка позирует перед камерой в приталенном черном наряде. Только на одном фото поклонники смогли разглядеть, что для эффектной съемки Дита фон Тиз подобрала атласную юбку-карандаш и такого же цвета приталенную блузу. А вот ярким украшением образа стала зеленая вышивка в форме роз, которая виднелась на рубашке красавицы.

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Эффектности добавляла и локация съемки. Дита фон Тиз позировала на фоне зеленых дверей элитного дома. У входа в поместье виднелись стильные украшения к Хэллоуину.

Эффектный образ Диты фон Тиз / Фото Instagram / @ditavonteese



Дита фон Тиз поразила роскошным видом​ / Фото Instagram / @ditavonteese

Известно, что фотосессия была частью рекламной кампании ее бренда Wheels & Dollbaby, а в кадре Дита фон Тиз засветила не только наряды собственной разработки, но и эксклюзивные серьги, изготовленные по ее заказу.



Дита фон Тиз в рубашке с вышивкой /​ Фото Instagram / @ditavonteese

Стиль Дитыфон Тиз

С начала карьеры Дита фон Тиз демонстрирует непревзойденные ретро-образы, которыми восхищается весь мир. Наряд королева бурлеска дополняет волнистыми волосами и макияжем с акцентом на красные губы. И такой имидж уже давно покорил не только поклонников Диты фон Тиз, но и фэшн-экспертов, которые также наслаждаются каждым выходом этой красавицы.

Особое внимание американская модель уделяет деталям в образе, поэтому в ее гардеробе есть десятки стильных вышитых платьев и блузок. В таких нарядах Дита фон Тиз с легкостью позирует для глянцев, появляется на светских мероприятиях или на будничных прогулках. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 5 эффектных кадров из инстаграма модели, которые доказывают: вышивка всегда выглядит непревзойденно.