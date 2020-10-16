Знаменита королева бурлеску Діта фон Тіз поділилась з прихильниками новими стильними знімками. Цього разу модель приміряла ефектну сорочку з вишивкою, яку поєднала зі спідницею-олівцем.

Новий образ Діти фон Тіз

Світлини неперевершена Діта фон Тіз опублікувала в інстаграмі. На кадрах видно, як знаменита брюнетка позує перед камерою у приталеному чорному вбранні. Тільки на одному фото прихильники змогли розгледіти, що для ефектної зйомки Діта фон Тіз підібрала атласну спідницю-олівець та такого ж кольору приталену блузу. А от яскравою прикрасою образу стала зелена вишивка у формі троянд, яка виднілась на сорочці красуні.

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Ефектності додавала і локація зйомки. Діта фон Тіз позувала на фоні зелених дверей елітного будинку. Біля входу до маєтку виднілись стильні прикраси до Геловіну.



Ефектний образ Діти фон Тіз / Фото Instagram / @ditavonteese



Діта фон Тіз вразила розкішним виглядом / Фото Instagram / @ditavonteese

Відомо, що фотосесія була частиною рекламної кампанії її бренду Wheels & Dollbaby, а у кадрі Діта фон Тіз засвітила не тільки вбрання власної розробки, але й ексклюзивні сережки, виготовлені на її замовлення.



Діта фон Тіз у сорочці з вишивкою / Фото Instagram / @ditavonteese

Стиль Діти фон Тіз

Від початку кар'єри Діта фон Тіз демонструє неперевершені ретро-образи, якими захоплюється весь світ. Вбрання королева бурлеску доповнює хвилястим волоссям та макіяжем з акцентом на червоні губи. І такий імідж вже давно підкорив не тільки прихильників Діти фон Тіз, але й фешн-експертів, які також насолоджуються кожним виходом цієї красуні.

Особливу увагу американська модель приділяє деталям в образі, відтак у її гардеробі є десятки стильних вишитих суконь та сорочок. У таких вбраннях Діта фон Тіз з легкістю позує для глянців, з'являється на світських заходах чи на буденних прогулянках. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 ефектних кадрів з інстаграму моделі, які доводять: вишивка завжди виглядає неперевершено.