Неудачно подобранная одежда может добавить лишнего стресса вместо приятных эмоций и испортить даже самое романтическое свидание. Чтобы этого не произошло, далее в материале 24 Канала рассказываем, что лучше не надевать 14 февраля.

К теме Он не сможет отвести взгляд: идеи небанального макияжа на День Валентина, что подойдет каждой

Прежде всего выбирайте одежду в соответствии с форматом свидания и локацией. Для ужина в ресторане спортивный костюм вряд ли будет уместным, так же как и мини-платье – в боулинге.

Образ, который прекрасно подойдет для свидания в ресторане / Фото с Pinterest

Не менее важен комфорт. Слишком тесная одежда, сковывающая движения или мешающая свободно дышать, может испортить впечатление от вечера и заставить постоянно думать не о романтике, а о дискомфорте.

Позаботьтесь и об опрятности образа: поглаженные вещи, ткань без катышков и свежий аромат добавляют уверенности и делают образ более ухоженным.

Отдельное внимание стоит уделить обуви. Каблуки, на которых сложно ходить, или новые туфли, что могут натереть ноги, легко превратят свидание в испытание.

И, конечно, не забывайте о сезонности: не жертвуйте здоровьем ради эффектного вида. Легкая одежда в холодную или ветреную погоду – не лучшая идея. Стиль не стоит простуды.

Вариант платья, которое не подойдет на зиму / Фото с Pinterest

Что надеть на свидание на День Валентина?