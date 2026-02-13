Невдало підібраний одяг може додати зайвого стресу замість приємних емоцій і зіпсувати навіть найромантичніше побачення. Щоб цього не сталося, далі в матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що краще не вдягати 14 лютого.

Насамперед обирайте одяг відповідно до формату побачення та локації. Для вечері в ресторані спортивний костюм навряд чи буде доречним, так само як і мінісукня – в боулінгу.

Образ, який чудово підійде для побачення в ресторані / Фото з Pinterest

Не менш важливий комфорт. Занадто тісний одяг, що сковує рухи або заважає вільно дихати, може зіпсувати враження від вечора й змусити постійно думати не про романтику, а про дискомфорт.

Подбайте й про охайність образу: попрасовані речі, тканина без ковтунців і свіжий аромат додають впевненості та роблять образ більш доглянутим.

Окрему увагу варто приділити взуттю. Підбори, на яких складно ходити, або нові туфлі, що можуть натерти ноги, легко перетворять побачення на випробування.

І, звісно, не забувайте про сезонність: не жертвуйте здоров'ям заради ефектного вигляду. Легкий одяг у холодну чи вітряну погоду – не найкраща ідея. Стиль не вартий застуди.

Варіант сукні, яка не підійде на зиму / Фото з Pinterest

Що одягнути на побачення на День Валентина?