Спасибо за вашу работу: хорошая подборка поздравлений с Днем таможенника Украины в картинках

25 июня 2023, 06:32
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Суть работы таможенников состоит в том, чтобы контролировать перевозку товаров через границу Украины и снимать соответствующие пошлины. Давайте поздравим их с профессиональным праздником!

25 июня в Украине отмечается День таможенной службы. Это важный день для тех, кто несет службу на рубежах Украины и следит, чтобы все было согласно законам. 24 Канал собрал красивые поздравления в картинках для украинских таможенников.

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Поздравления с Днем таможенника в картинках


День таможенника 2023 / Фото Etnosoft


День таможенника 2023 года / Фото tax.gov.ua


С Днем таможенника 2023 / Фото "Главред"


С Днем таможенника 2023 / Фото ICTV


С Днем таможенника 2023 / Фото InfoRoom


Поздравление с Днем таможенника 2023 / Фото Joy Pup


День таможенника 2023 / Фото Amazing Ukraine


День таможенника 2023 / Фото Amazing Ukraine

Автор: Вікторія Козар