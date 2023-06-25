Спасибо за вашу работу: хорошая подборка поздравлений с Днем таможенника Украины в картинках
Суть работы таможенников состоит в том, чтобы контролировать перевозку товаров через границу Украины и снимать соответствующие пошлины. Давайте поздравим их с профессиональным праздником!
25 июня в Украине отмечается День таможенной службы. Это важный день для тех, кто несет службу на рубежах Украины и следит, чтобы все было согласно законам. 24 Канал собрал красивые поздравления в картинках для украинских таможенников.
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Поздравления с Днем таможенника в картинках
День таможенника 2023 / Фото Etnosoft
День таможенника 2023 года / Фото tax.gov.ua
С Днем таможенника 2023 / Фото "Главред"
С Днем таможенника 2023 / Фото ICTV
С Днем таможенника 2023 / Фото InfoRoom
Поздравление с Днем таможенника 2023 / Фото Joy Pup
День таможенника 2023 / Фото Amazing Ukraine