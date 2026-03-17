Этот день объединяет людей разных национальностей вокруг идеи доброжелательности, веселья и уважения к культурным традициям. Подробнее об истории и традициях Дня святого Патрика – рассказало издание History.

Смотрите также Когда будет Пасха в 2026 году: дата празднования самого большого христианского праздника

Празднуют ли в Украине День святого Патрика?

День святого Патрика не является государственным праздником в Украине. Впрочем, с каждым годом его празднование становится все более популярным среди украинцев. Ведь для многих это отличный повод поднять настроение и почувствовать единство с европейской культурой.

В крупных украинских городах, в частности в Киеве и Львове, подготовку к празднику начинают заранее. Традиционно крупнейшими центрами празднования становятся ирландские пабы и артклубы. Заведения готовят специальное "зеленое" меню, где можно попробовать тематические напитки и традиционные ирландские блюда. Кроме этого, горожане посещают выступления фолкгрупп, исполняющих живую музыку с ирландскими мотивами, и мастер-классы по энергичным народным танцам.

Что интересно, течение последних лет ирландская община и международные партнеры часто сочетают празднования с благотворительными инициативами в поддержку Украины. Надевая что-то зеленого цвета, люди выражают свою симпатию к народу Ирландии, который, как и украинцы, ценит свободу и собственную идентичность.

День святого Патрика 2026 / Фото Freepik

История и традиции Дня святого Патрика