Цей день об'єднує людей різних національностей навколо ідеї доброзичливості, веселощів та поваги до культурних традицій. Детальніше про історію та традиції Дня святого Патріка – розповіло видання History.
Чи святкують в Україні День святого Патріка?
День святого Патріка не є державним святом в Україні. Втім, з кожним роком його святкування стає дедалі популярнішим серед українців. Адже для багатьох це чудовий привід підняти настрій та відчути єдність з європейською культурою.
У великих українських містах, зокрема у Києві та Львові, підготовку до свята розпочинають заздалегідь. Традиційно найбільшими центрами святкування стають ірландські паби та артклуби. Заклади готують спеціальне "зелене" меню, де можна скуштувати тематичні напої та традиційні ірландські страви. Крім цього, містяни відвідують виступи фолкгуртів, які виконують живу музику з ірландськими мотивами, та майстер-класи з енергійних народних танців.
Що цікаво, протягом останніх років ірландська громада та міжнародні партнери часто поєднують святкування з благодійними ініціативами на підтримку України. Одягаючи щось зеленого кольору, люди висловлюють свою симпатію до народу Ірландії, який, як і українці, цінує свободу та власну ідентичність.
День святого Патріка 2026 / Фото Freepik
Історія та традиції Дня святого Патріка
- Мало хто знає, але Патрік не був ірландцем за походженням. Він народився наприкінці IV століття в римській Британії в заможній родині. Однак у 16-річному віці його життя сильно змінилося. Тоді юнака викрали ірландські пірати та продали в рабство. Саме в ці важкі часи самотності Патрік звернувся до молитви та зміцнив свою віру.
- Після того, як йому вдалося втекти з полону та повернутися додому, Патрік вирушив до Ірландії, але вже як місіонер. Він присвятив решту свого життя тому, щоб принести християнство кельтським племенам, які на той час сповідували язичництво. Згідно з легендами, Патрік використовував звичайний трилисник конюшини, щоб пояснити ірландцям ідею Святої Трійці. Завдяки його вмінню поєднувати місцеві традиції з новою вірою, він став найшанованішим святим на острові, зауважує Britannica.
- Відомо, що Патрік помер 17 березня близько 461 року. Втім, святкування цього дня у сучасному форматі з'явилося значно пізніше і далеко за межами Ірландії. Так, перші паради на честь святого насправді пройшли в Америці у XVIII столітті, коли ірландські солдати та емігранти намагалися знайти спосіб підтримати свій національний дух далеко від дому. Саме в США свято набуло того розмаху та веселощів, які ми бачимо сьогодні.
- Згодом, у XIX – XX століттях, День святого Патріка став популярним серед ірландської діаспори в Канаді, Австралії та Великій Британії.