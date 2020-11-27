Украинская актриса Даша Трегубова взбудоражила сеть эротическим роликом. Красотка показала, как проходит одна из ее пикантных съемок, где она предстала полностью голой.

Эротическая съемка Даши Трегубовой

Даша Трегубова поделилась роликом в инстаграме, где за ее жизнью следят около 100 тысяч человек. Актриса показала фрагмент новой съемки, в которой она примерила прозрачное платье с пиджаком, кожаный костюм, трендовые брюки-палаццо с топом. И самый большой ажиотаж вызвали кадры, где Даша Трегубова позировала перед камерой полностью голой или в плаще, одетом на голое тело.

Смотрите также Самые сексуальные фото Ани Тейлор-Джой – звезды сериала "Ферзевый гамбит"

Уже в заметке актриса не скрывала, что на эротические кадры ее вдохновила недавняя съемка Дженнифер Лопес. Американка также красовалась перед камерой голой, чем вызвала восторг у всего мира. Реализовать замысел Даши Трегубовой помогла фотограф Анастасия Водченко. Повторять кадр Джей Ло украинки не стали, однако вдохновение все же почерпнули из безупречного снимка Лопес.

К теме Самые сексуальные роли Дженнифер Лопес в кино: фильмы, которые добавят жаркости выходным

Даша Трегубова в кино

Не боится Даша Трегубова и в лентах демонстрировать свою сексуальность. Пожалуй, одной из самых откровенных ролей актрисы стала героиня Надя из сериала "Братья по крови". В ленте Даша Трегубова примерила соблазнительные латексные костюмы и перевоплотилась в хозяйку дома.



Сексуальная Даша Трегубова в кино / Фото Кадр из сериала

Не менее сексуальной Даша Трегубова предстанет и в будущей ленте "Аквамарин". Премьера ее запланирована на 2021 год, а пока сеть покоряет сексуальное фото с актрисой в белье.



Даша Трегубова в кружевном белье / Фото Instagram / @dasha.tregubova