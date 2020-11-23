Украинская блогерша и инфлюенсер Даша Квиткова продолжает покорять и очаровывать сеть кадрами из своих фотосессий. На новом снимке звезда изображена в белой кофточке, которая обнажила ее плечи.

Жена Никиты Добрынина и победительница шоу "Холостяк-9" поделилась новыми фотографиями на личном инстаграм-аккаунте. Даша Квиткова всегда активно ведет свой блог и много времени уделяет фотосессиям.

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Образ Даши Квитковой

Блогерша позировала перед камерой в хорошей локации, что делало фото очень атмосферным. Даша Квиткова появилась в голубых джинсах и белой кофточке с широкими рукавами, оригинальным декольте и вырезом, обнажившим плечи девушки и добавившему кадру перчинки.

Даша дополнила образ серебристой подвеской. Вьющиеся волосы она оставила распущенными, а на лице сделала легкий макияж. Она только накрасила губы нюдовой помадой и выровняла тон лица, акцентировав на натуральной красоте.

Даша Квиткова не забывает и общаться со своей аудиторией, поэтому фото подписала: "Посмотрите на себя. Вы устали, но не сдаетесь. Я невероятно вами горжусь", – высказалась блогершаа. Ее фанаты в комментариях отметили, что это именно те слова, которые им хотелось бы услышать сейчас: "Нас всегда подбадривают Ваши слова", "Как раз то, что нужно", "Важные для меня слова, работаю над делом".



Даша Квиткова / Instagram / @kvittkova



Даша Квиткова / Instagram / @kvittkova