Известная российская модель Ирина Шейк покорила новым образом во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Звезда выбрала total black look и надела костюм от украинского бренда.

Популярная российская модель Ирина Шейк никогда не обходит вниманием журналистов и папарацци. Звезду в очередной раз сфотографировали на прогулке с дочкой по улицам Нью-Йорка. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Look Ирины Шейк

Звезда предстала перед камерой в total black look. Она выбрала для прогулки черный стильный костюм оверсайз от украинского бренда Olenich. Стоит отметить, что все больше звезд для своих выходов надевают наряды от украинских дизайнеров.

Наряд звезда соединила с ботинками на массивной подошве. Образ модели дополняли золотистая цепочка с подвеской от британского ювелирного бренда Monica Vinader, стильные солнцезащитные очки в оригинальной форме и коричневая сумка от Burberry.

Российская звезда уложила волосы в низкий аккуратный пучок и сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту. Не забыла Ирина Шейк и о средствах защиты, поэтому прогуливалась в черной маске.

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