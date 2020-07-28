Телеведущая Леся Никитюк путешествует по Украине во время съемок нового сезона программы "Le Маршрутка". Очередной остановкой команды стал Львов. Звезда призналась, что влюблена в город и показала, как покоряла его в ярком мини-платье с цветочным принтом.

Со съемочной группой шоу "Le Маршрутка" Леся Никитюк отправилась на Западную Украину. Она уже успела полюбоваться фантастическими пейзажами Карпат и озера Синевир и воочию увидеть один из шедевров страны. Сейчас ведущая находится во Львове, а в инстаграме показала, какой образ выбрала для прогулок по городу.

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Леся Никитюк уже успела посетить культурные достопримечательности Львова, прикупить сувениров в любимых лавочках и насладиться обедом в роскошном ресторане в центральной части города. Ведущая поделилась, что уже сегодня они отправляются на Волынь, однако Львов в который раз покорил ее.

"Без лишних слов. Люблю Львов", – лаконично написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк в цветочном мини-платье

На фото ведущая появилась в откровенном мини-платьес цветочным принтом и с пикантным декольте на шнуровке. Образ со спущенными рукавами-фонариками, которые обнажали хрупкие плечи, она показала на летней террасе многоэтажки. За плетеным столиком Леся Никитюк наслаждалась видом и засветила в кадре свои фантастические ножки.

Look народная любимица дополнила цепочками на шее с подвеской и жемчугом, легкой укладкой и нежным макияжем с акцентом на глаза. В свете заката Леся Никитюк выглядела безупречно и покорила интернет-аудиторию цветущим видом.



Леся Никитюк в цветочном мини-платье / Фото Instagram / @lesia_nikituk