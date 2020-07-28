Телеведуча Леся Нікітюк подорожує Україною під час зйомок нового сезону програми "Le Маршрутка". Черговою зупинкою команди став Львів. Зірка зізналась, що закохана в місто й показала, як підкорювала його в яскравій мінісукні з квітковим принтом.

Зі знімальною групою шоу "Le Маршрутка" Леся Нікітюк відправилась на Західну Україну. Вона вже встигла помилуватися фантастичними пейзажами Карпат і озера Синевир та на власні очі побачити один з шедеврів країни. Зараз ведуча перебуває у Львові, а в інстаграмі показала, який образ обрала для прогулянок містом.

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Леся Нікітюк вже встигла відвідати культурні пам'ятки Львова, прикупити сувенірів в улюблених крамничках та насолодитися обідом в розкішному ресторані в центральній частині міста. Ведуча поділилась, що вже сьогодні вони вирушають на Волинь, проте Львів вкотре підкорив її.

"Без зайвих слів. Люблю Львів", – лаконічно написала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк у квітковій мінісукні

На фото ведуча постала у відвертій мінісукні з квітковим принтом та з пікантним декольте на шнурівці. Образ зі спущеними рукавами-ліхтариками, які оголювали тендітні плечі, вона показала на літній терасі багатоповерхівки. За плетеним столиком Леся Нікітюк насолоджувалась видом й засвітила у кадрі свої фантастичні ніжки.

Look народна улюблениця доповнила ланцюжками на ших з підвіскою та перлами, легкою укладкою і ніжним макіяжем з акцентом на очі. У світлі заходу сонця Леся Нікітюк виглядала бездоганно й підкорила інтернет-аудиторію квітучим виглядом.



Леся Нікітюк у квітковій мінісукні / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк у квітковій мінісукні / Фото Instagram / @lesia_nikituk