Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала новый образ. Звезда уверена в себе и знает, как выглядеть изысканно и на светских мероприятиях, и в повседневной жизни.

Лилия Ребрик опубликовала фото на своей странице в инстаграме. Украинская ведущая и актриса постоянно делится с подписчиками моментами из своей жизни, а потому ее поклонники всегда в ожидании новых фотографий.

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Образ Лилии Ребрик

Звезда на фото изображена с микрофоном, поэтому, вероятно, позировала в съемочной студии. Лилия Ребрик надела сиреневую блузку с цветочным принтом и объемными рукавами. Тонкий пояс подчеркивал безупречную фигуру актрисы. Кофточку она соединила с синими брюками. Образ звезды был повседневным, но от этого не менее стильным.

Лилия Ребрик уложила волосы легкими волнами и завязала их сзади. На руке красовались белые часы, а look дополнял лаконичный маникюр. На лице телеведущая сделала красивый макияж. Она накрасила веки светлыми и коричневыми тенями, а губы подчеркнула ярко-красной помадой.

Ко встрече с чудесами нужно быть готовыми каждый день! Их так много вокруг нас, просто нужно их заметить, – написала Лилия Ребрик под фото.

Поклонники оценили новый образ телеведущей: "Вы, как всегда, прекрасна и очаровательна", "Вы такая сияющая", "Красавица и море позитива", "Великолепная", "Вами можно восхищаться всегда", – написали в комментариях.



Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik