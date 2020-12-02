Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик продемонстрировала элегантный образ в длинном бежевом платье. Звезда хорошо знает, как удачно подчеркивать свою нежность и женственность.

Лилия Ребрик показала новый образ и опубликовала кадр на личной странице в Инстаграме. Украинская телеведущая хорошо разбирается в трендах и поэтому предстает в роскошных и элегантных аутфитах, покоряющих сеть.

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Look Лилии Ребрик

Звезда позировала в съемочной студии шоу "Утро с Украиной". Она сидела на кресле, а сзади на диване был ее соведущий Анатолий Анатолич. Лилия Ребрик радостно улыбалась на камеру. Она появилась в нежно-коричневом длинном платье с пикантным вырезом и длинным рукавом. Звезда похвасталась безупречной фигурой и стройными ножками.

Наряд Лилия Ребрик соединила с темно-красными лакированными туфлями на высоких каблуках. Образ дополняли красно-черные серьги-подвески.

Телеведущая уложила волосы легкими волнами, что подчеркнуло ее женственность. Аутфит завершал яркий макияж. Глаза Лилия Ребрик подчеркнула черными стрелками, а губы накрасила яркой красной помадой.



Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik