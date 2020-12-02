Беременная Эльза Хоск продемонстрировала смелый образ в спортивном костюме с жакетом: фото
Известная шведская модель Эльза Хоск продолжает наслаждаться беременностью. Она продемонстрировала интересный образ, который будет удобным для женщин в таком состоянии.
Беременная модель и "ангел" Victoria's Secret поделилась очередной серией фотографий на личной странице в инстаграме. Сейчас Эльза Хоск находится в волшебном состоянии беременности, поэтому почти ежедневно сохраняет радостные моменты в фотографиях.
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Новый образ Эльзы Хоск
Модель позировала перед объективом на улицах города. Она уверенно шагала и мило улыбалась на камеру. Эльза Хоск предстала в сером спортивном костюме, состоявшем из широких брюк и свитшота оверсайз. Сверху "ангел" накинула коричнево-серый пиджак в клетку.
Модель дополнила наряд белыми кроссовками с синими и красными вставками. Из аксессуаров шею знаменитости украшали тонкие золотые цепочки с подвесками.
Вьющиеся волосы Эльза Хоск распустила. Ее look завершал красивый макияж. Звезда накрасила глаза нюдовыми тенями, а губы подчеркнула темной помадой.
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