Известная шведская модель Эльза Хоск продолжает наслаждаться беременностью. Она продемонстрировала интересный образ, который будет удобным для женщин в таком состоянии.

Беременная модель и "ангел" Victoria's Secret поделилась очередной серией фотографий на личной странице в инстаграме. Сейчас Эльза Хоск находится в волшебном состоянии беременности, поэтому почти ежедневно сохраняет радостные моменты в фотографиях.

Смотрите также В жакете от Chanel: беременная Эльза Хоск продемонстрировала стильный образ – фото

Новый образ Эльзы Хоск

Модель позировала перед объективом на улицах города. Она уверенно шагала и мило улыбалась на камеру. Эльза Хоск предстала в сером спортивном костюме, состоявшем из широких брюк и свитшота оверсайз. Сверху "ангел" накинула коричнево-серый пиджак в клетку.

Модель дополнила наряд белыми кроссовками с синими и красными вставками. Из аксессуаров шею знаменитости украшали тонкие золотые цепочки с подвесками.

Вьющиеся волосы Эльза Хоск распустила. Ее look завершал красивый макияж. Звезда накрасила глаза нюдовыми тенями, а губы подчеркнула темной помадой.

Для просмотра фото листайте справа: