Известная шведская модель Эльза Хоск хорошо разбирается в трендах, поэтому продолжает удивлять и покорять сеть новыми аутфитами. На этот раз звезда позировала в черном жакете от модного бренда Chanel.

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск обожает делиться с фанами новыми образами. Шведская модель всегда выглядит стильно и показывает другим, как можно одеваться во время беременности. Новыми кадрами звезда поделилась на личной инстаграм-странице.

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Look Эльзи Хоск

Очередную небольшую фотосъемку беременная модель устроила на крыше дома, и позировала, опершись рукой на перила. Она надела черный укороченный жакет от модного итальянского дома Chanel. Его Эльза Хоск соединила с узкими брюками и высокими белоснежными сапогами, придававшие образу особый шарм.

Аутфит модели дополняли блестящая сумочка от того же бренда и длинные серьги с жемчугом. Такие детали делали образ более гармоничным. Эльза Хоск уложила белокурые волосы легкими волнами.

Звезда сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые накрасила нюдовою помадой. Модель всегда демонстрирует натуральную красоту, которой покоряет поклонников. На одной из фотографий Эльза нежно обнимает руками беременный животик.

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