Микроволновая печь принадлежит к тем современным приборам, без которых трудно представить наш быт. Потому что в ней можно подогреть очень много разных продуктов. Впрочем, есть и такие, которые не рекомендуется туда ставить. О чем идет речь – подскажет 24 Канал.
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Какие продукты запрещено греть в микроволновке
Хотя микроволновки считаются достаточно безопасными для использования приборами, есть некоторые продукты, которые нельзя в ней греть. В частности:
Запрещается ставить туда яйца в скорлупе, потому что при нагревании в микроволновке они могут взорваться.
Яйца / Фото Agrotimes
Не рекомендуется греть замороженные продукты в металлической упаковке, поскольку в таком виде они могут вызвать повреждение в приборе.
Металлическая упаковка / Фото Ukrhealth
Фрукты и овощи с твердой шкуркой, такие как картофель, яблоки, груши и цитрусовые не советуют греть в микроволновке. Это объясняется тем, что во время нагревания они становятся более мягкими, соответственно кожура может разорваться или увеличиться.
Огурцы / Фото Canva
Также нужно быть осторожным с острыми приправами. Ведь они могут испаряться и выходить из микроволновки вместе с паром, что может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.
Кари / Фото Википедия
Пластиковые контейнеры – не самый лучший вариант для разогрева в приборе. Речь идет о тех, которые не обозначены как безопасные для микроволновки. Потому что при нагревании они могут расплавиться и испускать токсичные вещества.
Пластиковый контейнер / Фото Cabareservice
Мясо с костями не советуют греть в микроволновке. Кости ведь могут неравномерно разогреться и создать опасные горячие участки в мясе.
Мясо с костями / Фото Tmyasa
Плохой идеей будет ставить в печь герметичные контейнеры. Они могут взорваться при нагревании, так как не могут выпускать пар.
Герметичные контейнеры / Фото