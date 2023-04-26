Микроволновая печь принадлежит к тем современным приборам, без которых трудно представить наш быт. Потому что в ней можно подогреть очень много разных продуктов. Впрочем, есть и такие, которые не рекомендуется туда ставить. О чем идет речь – подскажет 24 Канал.

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Какие продукты запрещено греть в микроволновке

Хотя микроволновки считаются достаточно безопасными для использования приборами, есть некоторые продукты, которые нельзя в ней греть. В частности:

Запрещается ставить туда яйца в скорлупе, потому что при нагревании в микроволновке они могут взорваться.



Яйца / Фото Agrotimes

Не рекомендуется греть замороженные продукты в металлической упаковке, поскольку в таком виде они могут вызвать повреждение в приборе.



Металлическая упаковка / Фото Ukrhealth

Фрукты и овощи с твердой шкуркой, такие как картофель, яблоки, груши и цитрусовые не советуют греть в микроволновке. Это объясняется тем, что во время нагревания они становятся более мягкими, соответственно кожура может разорваться или увеличиться.



Огурцы / Фото Canva

Также нужно быть осторожным с острыми приправами. Ведь они могут испаряться и выходить из микроволновки вместе с паром, что может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.



Кари / Фото Википедия

Пластиковые контейнеры – не самый лучший вариант для разогрева в приборе. Речь идет о тех, которые не обозначены как безопасные для микроволновки. Потому что при нагревании они могут расплавиться и испускать токсичные вещества.



Пластиковый контейнер / Фото Cabareservice

Мясо с костями не советуют греть в микроволновке. Кости ведь могут неравномерно разогреться и создать опасные горячие участки в мясе.



Мясо с костями / Фото Tmyasa

Плохой идеей будет ставить в печь герметичные контейнеры. Они могут взорваться при нагревании, так как не могут выпускать пар.



Герметичные контейнеры / Фото