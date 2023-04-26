Мікрохвильова піч належить до тих сучасних приладів, без яких важко уявити наш побут. Тому що в ній можна підігріти дуже багато різних продуктів. Втім, є й такі, які не рекомендовано туди ставити. Про що йдеться – підкаже 24 Канал.

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Які продукти заборонено гріти у мікрохвильовці

Хоча мікрохвильовки вважаються доволі безпечними для використання приладами, є деякі продукти, які не можна в ній гріти. Зокрема:

Забороняється ставити туди яйця в шкарлупі, тому що під час нагріванні в мікрохвильовій печі вони можуть вибухнути.



Яйця / Фото Agrotimes

Не рекомендується гріти заморожені продукти в металевому упакуванні, оскільки в такому вигляді вони можуть спричинити пошкодження у приладі.



Металеве пакування / Фото Ukrhealth

Фрукти та овочі з твердою шкіркою, такі як картопля, яблука, груші та цитрусові не радять гріти у мікрохвильовці. Це пояснюється тим, що під час нагрівання вони стають м'якшими, відповідно шкірка може розірватися або збільшитися.



Огірки / Фото Canva

Також треба бути обережним із гострими приправами. Адже вони можуть випаровуватися та виходити з мікрохвильовки разом з парою, що може викликати подразнення очей та дихальних шляхів.



Карі / Фото Вікіпедія

Пластикові контейнери – не найкращий варіант для розігрівання у приладі. Йдеться про ті, які не позначені як безпечні для мікрохвильової печі. Тому що під час нагрівання вони можуть розплавитися та випускати токсичні речовини.



Пластиковий контейнер / Фото Cabareservice

М'ясо з кістками не радять гріти у мікрохвильовці. Адже кістки можуть нерівномірно розігрітися та створити небезпечні гарячі ділянки в м'ясі.



М'ясо з кістками / Фото Tmyasa

Поганою ідеєю буде ставити у піч герметичні контейнери. Вони можуть вибухнути під час нагрівання, оскільки не можуть випускати пару.



Герметичні контейнери / Фото Plast