Простой способ увеличить урожай: лучшие соседи для огурцов
26 мая 2023, 14:32Читати новину українською
Огурцы известны своей хрусткостью и свежим вкусом. Они обладают высоким содержанием воды, что делает полезными для организма. Следует узнать, что сажать у огурцов, чтобы вскоре собирать много плодов.
Ни для кого не секрет, что большой урожай включает много разных факторов. Один из них – это правильное соседство. Что можно сажать у огурцов чтобы они хорошо росли – подскажет 24 Канал.
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Что можно сажать у огурцов
- Посадка огурцов возле зеленые, такой как базилик, укроп, петрушка или салат может повысить урожай огурцов и улучшить их вкус. Более того, некоторые виды зелени могут отпугивать вредных насекомых, которые атакуют огурцы.
- Фасоль – отличный компаньон для огурцов, поскольку фасоль создает тень и помогает удерживать почву влажной. Также фасоль может фиксировать азот, улучшающий плодородие земли.
- Горох – хороший вариант, чтобы соединить с огурцами. Обычно его сажают по периметру и внутри грядки огурцов. Глубокие корни бобовых могут обогащать почву азотом, что однозначно полезно для огурцов.
- Благодаря садке лука у огурцов, они не болеют мучнистой росой. Или имеют более легкое течение болезни.
- Если посадить бархатцы рядом с огурцами, они будут отгонять нематод – специфических червей, живущих на корнях огурцов.
- Горчица, окопник, настурция, пижма отгоняют тлю, высасывающую соки из огуречных листьев.
- Перец – высокое растение, создающее тень для низших огурцов. Также огурцы и перец имеют разные системы корней, что позволяет им занимать разные слои почвы и не конкурировать друг с другом за ресурсы.