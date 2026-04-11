Эта древняя традиция окутана таинственными прогнозами, которые заставляют даже скептиков задуматься над хрупкостью нашего мира. О том, что произойдет, если Благодатный огонь не сойдет – читайте в материале 24 Канала.
Что будет, если Благодатный огонь не сойдет?
Самое популярное поверье говорит о том, что год, когда огонь не сойдет на землю, станет последним для человечества. Считается, что это будет прямым сигналом о приходе Антихриста и начале конца света.
Священники ПЦУ призывают не паниковать раньше времени и напоминают, что даже если чуда не произойдет в привычном понимании, это не повод для мгновенного отчаяния. Многие отцы объясняют, что Благодатный огонь – прежде всего символ радости и надежды, а не магический артефакт, от которого зависит физическое существование планеты.
Однако ожидание у экранов телевизоров и в стенах храмов ежегодно становится все более напряженным. Ведь для верующих схождение Благодатного огня остается главным подтверждением того, что Бог и в дальнейшем милостив к миру.
Схождение Благодатного огня / Фото "Слово и Дело"
Что известно о схождении Благодатного огня в 2026 году?
- В этом году православная Пасха приходится на 12 апреля по новоюлианскому календарю. Поэтому церемония схождения Благодатного огня состоится в Великую субботу, 11 апреля 2026 года.
- Учитывая ситуацию с безопасностью в регионе, израильская полиция и власти Иерусалима уже объявили о введении строгих ограничений. Известно, что доступ в Храм Гроба Господня будет существенно ограничен для паломников, а церемония может пройти в закрытом или полузакрытом формате, как это уже случалось во время обострений конфликтов или пандемий. Об этом сообщили в полиции Израиля.
- Несмотря на ограниченное количество людей в самом храме, традиция передачи огня специальными авиарейсами в разные страны мира остается в силе. Сейчас официальные представители церквей готовятся к молитве в сложных условиях, призывая верующих участвовать в событии через онлайн-трансляции.