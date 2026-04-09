Ця давня традиція оповита таємничими прогнозами, які змушують навіть скептиків замислитися над крихкістю нашого світу. Про те, що станеться, якщо Благодатний вогонь не зійде – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що буде, якщо Благодатний вогонь не зійде?

Найпопулярніше повір'я говорить про те, що рік, коли вогонь не зійде на землю, стане останнім для людства. Вважається, що це буде прямим сигналом про прихід Антихриста та початок кінця світу.

Священники ПЦУ закликають не панікувати завчасно і нагадують, що навіть якщо дива не станеться у звичному розумінні, це не привід для миттєвого відчаю. Багато отців пояснюють, що Благодатний вогонь – насамперед символ радості та надії, а не магічний артефакт, від якого залежить фізичне існування планети.

Однак очікування біля екранів телевізорів та у стінах храмів щороку стає все напруженішим. Адже для вірян сходження Благодатного вогню залишається головним підтвердженням того, що Бог і надалі милостивий до світу.

Сходження Благодатного вогню

