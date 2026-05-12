Адже наші предки вірили, що кожне слово про побачене уві сні здатне прямо вплинути на майбутнє та змінити хід подій. Чи можна розповідати про свої сни іншим людям – пише ukr.media.

Чи можна розповідати про свої сни іншим людям?

Наші пращури завжди радили мовчати про погані сни хоча б до обіду або доки сонце не підніметься високо в небо. Давні повір'я стверджують, що розповідь про страшне видіння "оживляє" його у реальному світі та притягує лихо до оселі.

Якщо людина прокинулася в тривозі, то краще підійти до вікна, подивитися на вулицю й подумки промовити фразу про те, що сон має піти слідом за ніччю. Тільки після вмивання холодною водою негативна енергія остаточно зникає, і тоді про сюжет можна згадати без страху накликати біду.

З гарними сновидіннями ситуація виглядає інакше, але обережність тут також не завадить. Забобони застерігають від передчасних радощів, оскільки сторонні люди можуть випадково зурочити вашу вдачу або "вкрасти" щасливе пророцтво. Щоб приємне видіння справді збулося, його варто тримати в таємниці до моменту здійснення.

Чи можна розповідати свої сни / Фото Magnific

Які сни вважаються віщими?

Особливу увагу народні прикмети приділяють саме часу, коли приходить сновидіння. Справжніми пророцтвами зазвичай стають видіння з четверга на п'ятницю, які найчастіше збуваються у реальному житті.

Велику силу також мають сни, що з'являються під час великих церковних свят або у період між Різдвом та Водохрещем.

Якщо чіткий та послідовний сюжет прийшов до вас на світанку, то він з великою ймовірністю втілиться у реальність найближчим часом.

Що про віщі сни каже ПЦУ?

За словами священника Православної Церкви України Віктора Михалевича, віщі сни існують. Однак отець називає їх надзвичайно рідкісним явищем, яке трапляється лише кілька разів за все життя.

Такі видіння від Бога людина ніколи не забуває, оскільки вони мають глибокий вплив на її подальшу долю та духовний стан. Священник ПЦУ радить вірянам не сприймати сон одразу як істину, але й не відкидати його категорично, щоб не пропустити важливу Божу підказку.

Водночас Церква суворо забороняє користуватися сонниками чи звертатися до ворожок, бо вважає це гріхом. Будь-яке особливе нічне видіння має спонукати людину до молитви, відвідування храму та аналізу власних вчинків, а не до пошуку магічних значень.