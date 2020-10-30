Популярная украинская исполнительница Настя Каменских является не только талантливой артисткой, но и одной из самых стильных женщин в отечественном шоу-бизнесе. Она поделилась коротким роликом, где показала несколько трендовых вариантов осенних образов.

Ролик, как всегда, знаменитость распространила на личной странице в инстаграме. NK активно диктует тренды украинским модницам и с наступлением осени решила показать несколько аутфитов, актуальных в этом сезоне для прохладной погоды.

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Осенние аутфиты от Насти Каменских

Первый образ

NK предстала перед камерой в белой кофте и широких укороченных брюках. Стройную талию она подчеркнула с помощью ремня в тон наряду. Поскольку наступила прохладная погода, исполнительница надела поверх куртку цвета хаки с мехом. Соединила look с ботинками на каблуке с анималистическим принтом.

Второй образ

Следующий аутфит Каменских был более обольстительным. Она надела обтягивающие лосины черного цвета и кофту. Такой наряд также изрядно подходил звезде и подчеркнул ее выточенную, спортивную фигуру. Соединила образ с черными лакированными ботинками на каблуке. Поверх надела коричневую жилетку с мехом.

Третий образ

Неординарный и очень стильный look певицы состоял из синих джинсов, белой кофты и лакированной куртки красивого вишневого цвета. Наряд звезда соединила с ботинками черного цвета на низкой подошве. Завершила образ черным головным убором.

Четвертый образ

Настя надела спортивный костюм горчичного цвета, который состоял из oversize худи и брюк. Поверх этого наряда видим на ней черную косуху. Дополнила спортивный look белыми кроссовками.

К каждому образу артистка вложила волосы в фирменные кудри, а на лице сделала насыщенный макияж с темно-коричневыми тенями на веках.