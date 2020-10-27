Популярная украинская певица Настя Каменских активно диктует тренды украинским модницам. Она показала вариант стильного осеннего образа, который подойдет для повседневных выходов.

Настя Каменских является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она активно распространяет разнообразные фотографии, где показывает трендовые аутфиты. На новом фото, которое появилось на личной странице исполнительницы в инстаграме, она показала, как стильно выглядеть осенью.

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Осенний look Насти Каменских

NK позировала перед камерой в комфортной одежде, которая отлично подойдет для ежедневных прогулок или рабочих дел. Настя изображена на снимке в спортивном костюме oversize горчичного цвета, актуального этой осенью. Наряд состоит из удлиненного худи и, вероятно, спортивных брюк. Точно сказать трудно, NK позировала не в полный рост.

Волосы знаменитость уложила в привычные кудри и забрала набок, а на лицо не наносила косметику. Она показала натуральную красоту и в который раз очаровала красотой.

"Цвета осени", – написала в заметке NK. А особой атмосферы добавили лучики осеннего солнца, которые видны на фото.