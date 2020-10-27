Популярна українська співачка Настя Каменських активно диктує тренди українським модницям. Вона показала варіант стильного осіннього образу, який підійде для повсякденних виходів.

Настя Каменських є однією з найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона активно поширює різноманітні світлини, де показує трендові аутфіти. На новому фото, яке з'явилося на особистій сторінці виконавиці в інстаграмі, вона показала, як стильно виглядати осінню.

Читайте також У халаті та без макіяжу: Настя Каменських показала ранковий образ і поділилася секретами краси

Осінній look Насті Каменських

NK позувала перед камерою у комфортному одязі, який чудовов підійде для щоденних прогулянок чи робочих справ. Настя зображена на знімку в спортивому костюмі oversize гірчичного кольору, що актуальний цієї осені. Вбрання складається з подовженого худі та, ймовірно, спортивних штанів. Точно сказати важко, оскільки NK позувала не в повний зріст.

Волосся знаменитість вклала у звичні кучері та забрала набік, а на обличчя не наносила косметику. Вона показала натуральну вроду і вкотре зачарувала красою.

"Кольори осені", – написала в дописі NK. А особливої атмосфери додали промінчики осіннього сонця, які видно на фото.