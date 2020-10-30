Популярна українська виконавиця Настя Каменських є не лише талановитою артисткою, а й однією з найстильніших жінок у вітчизняному шоу-бізнесі. Вона поділилася коротким роликом, де показала декілька трендових варіантів осінніх образів.

Ролик, як завжди, знаменитість поширила на особистій сторінці в інстаграмі. NK активно диктує тренди українським модницям і з настанням осені вирішила показати декілька аутфітів, що актуальні у цьому сезоні для прохолодної погоди.

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Осінні аутфіти від Насті Каменських

Перший образ

NK постала перед камерою у білій кофті та широких вкорочених штанах. Струнку талію вона підкреслила за допомогою ременя в тон вбрання. Оскільки настала прохолодна погода, виконавиця одягнула поверх куртку кольору хакі з хутром. Поєднала look з черевиками на підборах з анімалістичним принтом.

Другий образ

Наступний аутфіт Каменських був більш звабливим. Вона одягнула обтислі лосини чорного кольору та кофту. Таке вбрання також неабияк пасувало зірці і підкреслило її виточнену, спортивну фігуру. Поєднала образ з чорними лакованими черевиками на підборах. Поверх одягнула коричневу жилетку з хутром.

Третій образ

Неординарний і дуже стильний look співачки складався з синіх джинсів, білої кофти і лакованої куртки красивого вишневого кольору. Вбрання зірка поєднала з черевиками чорного кольору на низькій підошві. Завершила образ чорним головним убором.

Четвертий образ

Настя одягнула спортивний костюм гірчичного кольору, який складався з oversize худі та штанів. Поверх цього вбрання бачимо на ній чорну косуху. Доповнила спортивний look білими кросівками.

До кожного образу артистка вклала волосся у фірмові кучері, а на обличчі зробила насичений макіяж з темно-коричневими тінями на повіках.