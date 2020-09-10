В черном платье: Сара Джессика Паркер поразила безупречным образом на улицах Нью-Йорка – фото
Американская актриса Сара Джессика Паркер продолжает появляться на улицах Нью-Йорка, где ее снимают папарацци. Она часто наведывается в собственный обувной бутик на Манхэттене, где демонстрирует стильные наряды.
Сара Джессика Паркер обожает проводить свободное время в собственном магазине, открытие которого состоялось в июле. Теперь звезда часто встречается там с поклонниками, которые стремятся приобрести обувь в стиле Кэрри Брэдшоу.
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Стильный look Сары Джессики Паркер
На днях Сара появилась в бутике, где царит атмосфера красоты и культового сериала, в стильной черной юбке длинны миди и кофточке с рукавом в три четверти. Звезда ленты "Секс в большом городе" соединила наряды с любимыми блестящими туфлями с ремешком.
В руках знаменитость несла два шопера с рисунком разноцветных туфель. Видно, что она действительно обожает дело, которым занимается. На спине актриса имела черный рюкзак, а на плече у Сары висела маленькая сумка-конверт с широким малиновым ремешком. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.
Новый выход Сары Джессики Паркер / Фото Getty Images
Сара Джессика Паркер не забывает о том, что в мире до сих пор продолжается пандемия коронавируса. Она не выходит на улицу без защитной маски на лице и на собственном примере демонстрирует, насколько важна защита от инфекции и забота о собственном здоровье.
Сара Джессика Паркер в защитной маске / Фото Getty Images